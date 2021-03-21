وزير الدفاع الأمريكى يبحث انسحاب القوات المتواجدة فى أفغانستان

كابول /أ ش أ/

وصل وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم الأحد إلى العاصمة الأفغانية "كابول"، فى زيارة غير معلنة، وذلك لمراجعة اتفاق السلام الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الإرهابية فى الدوحة، خاصة مع اقتراب الموعد النهائى لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان فى الأول من مايو القادم.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن وسائل إعلامية أمريكية أفادت بأن أوستن وصل إلى أفغانستان بعد زيارة أجراها إلى الهند؛ حيث تعهد خلال لقائه بنظيره الهندى على تعزيز التعاون العسكرى لمواجهة التخوفات الثنائية التى سببها تزايد النفوذ الصينى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.

وكانت قد قالت مصادر، لشبكة "إن بى سي" الأمريكية الأسبوع الماضي، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يرغب فى بقاء القوات الأمريكية فى أفغانستان حتى نوفمبر القادم، وليس كما هو محدد فى الأول من مايو القادم كما تنص اتفاقية الدوحة.

يذكر أن اتفاق السلام يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من 18 عاما بين الولايات المتحدة وحركة طالبان؛ حيث ينص الاتفاق على انسحاب آلاف الجنود الأمريكيين من أفغانستان مقابل تقديم ضمانات أمنية للجانب الأمريكي.