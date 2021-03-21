وزيرة الثقافة الفرنسيى تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، اليوم الأحد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت في تغريدة: "بعد أن ظهرت علي أعراض تنفسية، أجريت فحصا أكد إصابتي بفيروس كورونا المستجد".
À la suite de symptômes respiratoires, j’ai fait un test qui confirme que je suis positive au covid.— Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) March 20, 2021
À l’isolement, je vais aménager mon programme pour la semaine qui vient.
Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles régulièrement!
وأضافت: "أثناء تواجدي في العزل، سأقوم بتعديل الجدول الزمني الخاص بي للأسبوع القادم. سأوافيكم بالمزيد من الأخبار بشكل منتظم".
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