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وزيرة الثقافة الفرنسيى تعلن إصابتها بكورونا

الأحد، 21 مارس 2021 04:00 ص
وزيرة الثقافة الفرنسيى تعلن إصابتها بكورونا فيروس كورونا
كتب : أحمد علوى

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أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، اليوم الأحد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت في تغريدة: "بعد أن ظهرت علي أعراض تنفسية، أجريت فحصا أكد إصابتي بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت: "أثناء تواجدي في العزل، سأقوم بتعديل الجدول الزمني الخاص بي للأسبوع القادم. سأوافيكم بالمزيد من الأخبار بشكل منتظم".

 
 

فرنسا

كورونا فى فرنسا

وزيرة الثقافة الفرنسية

اخبار فرنسا

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