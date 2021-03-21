وزيرة التخطيط: الرئيس يمثل قدوة للجميع لترسيخه مبادئ الاحترام للمرأة المصرية

إبراهيم حسان

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن احتفالية المرأة المصرية وتكريم الرئيس السيسى الأمهات المثاليات حملت الكثير من الرسائل الهامة لكل أم مصرية، مؤكده أن حجم الإنجازات التى تمت خلال السنوات الماضية كبير، بالنسبة لدور المرأة فى المجتمع وفى الحياة السياسية والوزارات وعدد النائبات فى البرلمان.

أضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر قناة النهار، أن الرسالة التى يعطيها الرئيس السيسي فى تقديره للمرأة المصرية واحترامه لها وتقديره لعطائها ولمشاركتها مهمة جدا للأجيال القادمة، لاسيما وأن الرئيس يمثل قدوة للجميع فيما يقوم به من ترسيخ مبادئ الاحترام والتقدير للمرأة المصرية.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير القرى المصرية، قالت إن هناك اهتمام كبير من الرئيس بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، وسيتم توفير كل شيء للأهالى، متابعة: "ما يحدث فى تطوير القرى المصرية نهضة غير تاريخية، ونعمل على توفير العمل للشباب خلال مشروع تطوير القرى".

وأشارت إلى تحقيق إنجازات كبيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، واستطاعت الدولة تحقيق وفر مالى لم تستطيع تحقيقه إذا لم يتم تطبيق برنامج الإصلاح، مؤكدة تحقيق نمو بحجم 5.6% قبل جائحة كورونا، مردفة: "كل شيء متوفر لدينا فى مصر لأننا فى وضع اقتصادى جيد، وليس هناك نقص فى السلع الغذائية أو أى شيء على رغم من أزمة كورونا".