اليوم السابع
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واعظات الأوقاف: المرأة لها دور متميز فى بناء الأسرة وغرس قيم الولاء بسيناء

الأحد، 21 مارس 2021 12:47 م
واعظات الأوقاف: المرأة لها دور متميز فى بناء الأسرة وغرس قيم الولاء بسيناء قافلة واعظات الأوقاف بجنوب سيناء
كتب على عبد الرحمن

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واصلت قافلة واعظات وزارة الأوقاف، بمحافظة جنوب سيناء، عملها الدعوى، حيث زارت قافلة الأوقاف الدعوية وادى سبيته ووادى مندر بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، والتقت قافلة الواعظات بعدد من السيدات والأطفال فى عدة محاضرات دعوية تثقيفية.

وأكدت واعظات الأوقاف، خلال هذه المحاضرات أن المرأة فى الإسلام لها كرامتها، وأن الإسلام قد حافظ عليها وجعلها درة مصونة وجوهرة مكنونة، وأن المرأة السيناوية لها دور متميز فى بناء الأسرة، وغرس قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن فى نفوس أبنائها، وأن للوطن حقًا علينا جميعًا فى الحفاظ عليه والعمل على نهضته ورقيه وتقدمه .

وتأتى القافلة التى انطلقت الخميس الماضى ضمن أطر التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، وتضم القافلة 10 واعظات، هن:

1. الواعظة / رابحة صلاح الدين

2. الواعظة / فاطمة موسى

3. الواعظة / راوية خليل

4. الواعظة / وفاء عبد السلام

5. الواعظة / صفاء إبراهيم

6. الواعظة / كاميليا كامل

7. الواعظة / مرفت عزت محمد

8. الواعظة / دنيا الجوداني

9. الواعظة / هالة ربيع

10. الواعظة / منال المسلاوي

واعظات الأوقاف (2)
قافلة واعظات الأوقاف

 

قافلة واعظات الاوقاف (2)
قافلة واعظات الأوقاف بجنوب سيناء

 

واعظات الأوقاف بجنوب سيناء
واعظات الأوقاف بجنوب سيناء

 

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قافلة واعظات الاوقاف (1)
قافلة واعظات الأوقاف

 


واعظات الاوقاف

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قافلة واعظات الأوقاف بجنوب سيناء

يوم المرأة

المرأة السيناوية

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