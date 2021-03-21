اليوم السابع
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هيئة الصحة البريطانية: عقار جديد يزيل آلام التهابات القولون التقرحى

الأحد، 21 مارس 2021 03:36 م
هيئة الصحة البريطانية: عقار جديد يزيل آلام التهابات القولون التقرحى التهابات القولون
ندى سليم

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كشفت هيئة الصحة البريطانية NHS، الستار عن دواء جديد يسهم في علاج حالات التهابات القولون التقرحى، التي تسبب آلامًا شديدة في الأمعاء للمرضى، حيث نجح العقار الجديد في تخفيف الأعراض لما يعادل نصف المرض، طبقًا لما ورد في موقع ديلى ميل البريطاني.

هيئة الصحة البريطانية تكشف الستار عن عقار جديد لالتهابات القولون التقرحى
هيئة الصحة البريطانية تكشف الستار عن عقار جديد لالتهابات القولون التقرحى

وذكرت الهيئة أن الدواء الجديد سيكون متاحًا في غضون أشهر، بعد أن أظهرت النتائج الأولية قدرته على مكافحة الأعراض الناتجة عن الألم.

وبحسب البيانات فإن اضطراب الأمعاء والتهاب القولون التقرحى ينتج عنه إصابة 140 ألف مريض بالمملكة المتحدة.

ويحدث التهاب القولون التقرحي عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الأمعاء السليمة، ما يتسبب في حدوث تقرحات والتهابات في بطانة الأمعاء، ما يؤدي إلى حدوث ألم وإسهال ونزيف لا يمكن السيطرة عليهما.

 

ويصيب التهاب القولون التقرحى أولئك الذين هم في منتصف الثلاثينيات من العمر والأشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر، حيث يعاني العديد من المرضى الأكبر سنًا ما يُعرف باسم التهاب القولون المجهري، حيث لا يكون الضرر مرئيًا إلا إذا تمت إزالة أنسجة الأمعاء وفحصها تحت المجهر.


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