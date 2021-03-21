هيئة الرعاية الصحية تفتح باب التقدم لـ50 وظيفة قيادية وإشرافية بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فتح باب التقدم لشغل بعض الوظائف من الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية بفرع الهيئة أو المنشآت الصحية التابعة لها بمحافظة الإسماعيلية.

يأتى ذلك فى إطار إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة يوم 16 فبراير من العام الجاري، وكذلك تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بأن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بعض من الأصول العلاجية فى نطاق محافظة الإسماعيلية، مثل وحدات الرعاية الأساسية ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، وذلك نقلاً من الجهات المختلفة التابعة لها بوزارة الصحة والسكان، لتحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات فى كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

وأوضحت الهيئة، أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بالعمل بـ 50 وظيفة بفرع الهيئة أو المنشآت الصحية التابعة لها بالإسماعيلية، تشمل وظائف (مدير الفرع، نائب مدير الفرع)، ومديرى إدارات (الإدارة القانونية، المراجعة الداخلية والحوكمة، مكافحة العدوى، رضا المتعاملين، التسويق، المكتب الفني، الإدارة الاستراتيجية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، الجودة، الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية والثالثية ، الإمداد، السلامة والصحة المهنية، الشئون المالية، الشئون الإدارية، الشئون الهندسية والمشروعات، الموارد البشرية، الأمن).

وأضافت، تشمل الوظائف أيضًا مسئولى (الإعلام والتوعية الصحية، الشئون الفندقية، مكافحة العدوى، رضا المتعاملين، التسويق، جودة)، وأعضاء بإدارات (المراجعة الداخلية والحوكمة، المكتب الفني، الإدارة الإستراتيجية، الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية والثالثية، الإمداد، الشئون المالية، الشئون الإدارية، الموارد البشرية، الإعلام والتوعية الصحية، الشئون الفندقية)، وأخصائيى (نظم معلومات، سلامة وصحة مهنية)، ومهندس بإدارة الشئون الهندسية.

كما تضم الوظائف مديرى (مستشفى، مركز طب أسرة، وحدة طب أسرة)، واستشاريى (طب بشرى جميع التخصصات، طب أسرة)، وأخصائيين (طب بشرى جميع التخصصات، طب أسرة)، بالإضافة إلى طبيب بشرى مقيم، طبيب أسرة مقيم وممارس عام.

وأشارت الهيئة، إلى أنه سيتم شَّغل مجموعة الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية سالفة الذكر بفرع الهيئة أو المنشآت الصحية التابعة لها فى الإسماعيلية، إما عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد، وذلك بعد استيفاء المتقدم للوظيفة عدة شروط وفقًا لطبيعة الوظيفة التى يرغب شغلِّها ووفقًا للمعايير الموضوعة للوظيفة بما يضمن النزاهة والشفافية واختيار أفضل العناصر القيادية أو المهنية للعمل فى المنظومة.

وتابعت الهيئة: أنه من شروط الالتحاق بالوظائف ذات التخصصات الطبية، كاستشارى طب بشرى الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وأخصائى طب بشرى الحصول على درجة الماجستير أو زمالة بإحدى التخصصات الطبية أو ما يعادلها، واستشارى طب أسرة الحصول على زمالة طب الأسرة، وأخصائى طب أسرة الحصول على ماجستير طب الأسرة.

وفيما تشمل شروط الالتحاق بالوظائف للكوادر الإدارية، الحصول على مؤهل جامعى مناسب للوظيفة، بالإضافة إلى دورات تدريبية أو دبلومات تخصصية أو دراسات عليا فى مجال الوظيفة المتقدم لها، بالإضافة إلى خبرة علمية فى نفس المجال الوظيفى لا تقل عن 3 سنوات، إلى جانب التمتع بمهارات قيادية وإشرافية وتحليلية، ومهارات لغوية وإتقان التعامل ببرامج المايكروسوفت.

وأشار إعلان الوظائف والذى يتم نشره على مدار يومين متتاليين بإحدى الجرائد الرسمية، وكذلك نشره بمديرية الشئون الصحية والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، إلى جانب نشره على صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية وفرعها بالإسماعيلية، وأنه يتم التسجيل بالوظيفة المراد الالتحاق بها من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه سيتم تسكين الوظائف سالفة الذكر بفرع الهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها فى الإسماعيلية خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع استكمال الخطوات التى تقوم بها الهيئة فى الاستعانة بالكفاءات والخبرات وأفضل الكوادر البشرية، التى تضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على أعلى مستوى للمواطنين فى مختلف محافظات مصر، وذلك فى ضوء تنفيذ الخطط التنموية للدولة المصرية بجميع محافظات مصر وتغطية احتياجات أبنائها الصحية، وبما يسهم فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.