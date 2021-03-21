نصف العاملين بالرعاية الصحية فى الولايات المتحدة لم يحصلوا على لقاح كورونا

كتبت فاطمة خليل

كشف تقرير أوردته جريدة واشنطن بوست عن أن ما يقرب من نصف العاملين في المجال الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية لم يحصلوا على لقاح كورونا على الرغم من منحهم أولوية الوصول إلى الجرعات الأولى المتاحة.

ووفقًا لأحدث استطلاع للرأى، قال 52٪ فقط من جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية إنهم تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وهذا يعني أن 48٪ من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك الأطباء والممرضات والمساعدون الصحيون المنزليون، غير محميين تمامًا من الفيروس وعرضة للإصابة به.

وقام الباحثون بمسح أكثر من 1300 من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تعرضهم وظائفهم للمرضى، ما يعرضهم لخطر أكبر من غيرهم للإصابة بكورونا، الذي أصاب ما يقرب من 30 مليون أمريكي ووفاة أكثر من 500 ألف شخص.

وهناك ثلاثة لقاحات مختلفة أثبتت فعاليتها ضد كورونا معروضة حاليًا في السوق الأمريكي ويتم إعطاؤها لقطاعات كبيرة من سكان الولايات المتحدة، لكن من الواضح أنه كانت هناك فجوات في التوزيع.

من بين العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لم يتم إعطاؤهم اللقاح، قال 12٪ إنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقبلون الحصول على لقاح كورونا، وقال 18 ٪ آخرون إنهم لا يخططون لتلقي اللقاح، مشيرين إلى مخاوف بشأن الآثار الجانبية وحداثة اللقاحات، وفقًا لنتائج المسح.

ويلعب أصحاب العمل أيضًا دورًا في مساعدة الموظفين على الوصول إلى الجرعات.

وأبلغ 8 من كل 10 من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تم إعطاؤهم اللقاح إنهم تلقوا لقاح كورونا من خلال صاحب العمل.

وفي الوقت نفسه، قال واحد فقط من كل 5 من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تم إعطاؤهم اللقاح والذين يقيمون في منازل المرضى إنهم تلقوا لقاح كورونا من قسم الصحة المحلي.



لقاح كورونا

شكوك بشأن اللقاح بين الأمريكيين ذوي البشرة السمراء



تتجلى التفاوتات العرقية في معدلات التطعيم بين العاملين في مجال الرعاية الصحية أيضًا.

وكان العاملون في مجال الرعاية الصحية من ذوي البشرة السمراء على وجه الخصوص مترددين في التطعيم، حيث قال 53 ٪ من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية من ذوي البشرة السمراء إنهم غير واثقين من أن لقاح كورونا آمن.