اليوم السابع
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الأحد، 21 مارس 2021 03:30 م
خالد صلاح
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ناميبيا تحذر من موجة أسراب جراد ثانية أشد خطرا

الأحد، 21 مارس 2021 03:00 م
ناميبيا تحذر من موجة أسراب جراد ثانية أشد خطرا أسراب جراد _ صورة أرشيفية
ويندهوك /أ ش أ/

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حذر وزير الزراعة الناميبى كالى شليتوين، من بدء موجة جراد ثانية أشد خطورة من الموجة السابقة.

وأوضح شليتوين - فى بيان اليوم - أن وزارة الزراعة الناميبية حشدت الموارد لإدارة عملية مكافحة تفشى أسراب الجراد والتنبؤ الفعال بتحركاتها وقامت باستخدام مبيد بيولوجى مصرح باستخدامه بيئيا فى مناطق تفشى الجراد والمتمركزة بشكل رئيسى فى شمال ووسط وشرق ناميبيا.

وأشار إلى أن بلاده لجأت إلى تدابير تحكم تدار من الأرض مثل الرشاشات المحمولة على السيارات وعلى الظهر فى أكثر المناطق تضررا، فضلا عن الاستعانة بقوات الدفاع وخدمة الشباب الوطنية لتعزيز القدرات البشرية على الأرض، وشراء معدات إضافية، ومعدات للوقاية الشخصية ومناشدة أصحاب المصلحة للمساعدة فى مكافحة هذا التفشى الخطير.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من البلدان الأفريقية تواجه ظاهرة تفشى أسراب الجراد بشكل حاد حاليا، وطلبت من شركاء التنمية ومنظمة الفاو الحصول على مبيدات الآفات والمعدات المناسبة للحيلولة دون تفشى الجراد، حيث إنها يمكن أن تدمر مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية، فى حين أعلن الموردون الأوروبيون صعوبة تلبية طلبات تلك الدول من المبيدات قبل ستة أشهر بسبب تدابير الوقائية المتعلقة بجائحة كورونا.

 


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أسراب الجراد

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