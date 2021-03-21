مقتل 6 من قوات حرس الحدود فى انفجار قنبلة غربى أفغانستان

لقى 6 من أفراد قوات حرس الحدود الأفغانية مصرعهم في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بمنطقة كوشك بإقليم هيرات غربي البلاد.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد عن حاكم إقليم هيرات الأفغاني، وحيد قاتالي، قوله "إن الانفجار استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن، دون ذكر مزيد من التفاصيل".. ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.
مقتل 6 من قوات حرس الحدود فى انفجار قنبلة غربى أفغانستانالأحد، 21 مارس 2021 07:03 م
الشرطة الأفغانية - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى 6 من أفراد قوات حرس الحدود الأفغانية مصرعهم في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بمنطقة كوشك بإقليم هيرات غربي البلاد.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
وزير الدفاع الأمريكى يبحث انسحاب القوات المتواجدة فى أفغانستانالأحد، 21 مارس 2021 01:40 م
البنك الدولى يتعهد بمنح أفغانستان 60 مليون دولار لتعزيز برنامج التطعيم ضد كوروناالجمعة، 19 مارس 2021 11:00 ص
مقتل 9 من أفراد الجيش الأفغانى فى استهداف هليكوبتر بصاروخ وسط أفغانستانالخميس، 18 مارس 2021 07:31 ص
بايدن: من الصعب الوفاء بموعد الأول من مايو لسحب القوات من أفغانستانالأربعاء، 17 مارس 2021 07:48 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة