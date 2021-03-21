اليوم السابع
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الأحد، 21 مارس 2021 08:15 م
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مقتل 6 من قوات حرس الحدود فى انفجار قنبلة غربى أفغانستان

الأحد، 21 مارس 2021 07:03 م
مقتل 6 من قوات حرس الحدود فى انفجار قنبلة غربى أفغانستان الشرطة الأفغانية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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لقى 6 من أفراد قوات حرس الحدود الأفغانية مصرعهم في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بمنطقة كوشك بإقليم هيرات غربي البلاد.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد عن حاكم إقليم هيرات الأفغاني، وحيد قاتالي، قوله "إن الانفجار استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن، دون ذكر مزيد من التفاصيل".. ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.


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انفجار قنبلة بأفغانستان

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