مقتل 6 من قوات حرس الحدود فى انفجار قنبلة غربى أفغانستان

أ ش أ

لقى 6 من أفراد قوات حرس الحدود الأفغانية مصرعهم في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بمنطقة كوشك بإقليم هيرات غربي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد عن حاكم إقليم هيرات الأفغاني، وحيد قاتالي، قوله "إن الانفجار استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن، دون ذكر مزيد من التفاصيل".. ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.