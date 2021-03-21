اليوم السابع
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الأحد، 21 مارس 2021 02:38 م
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مقتل جندى على يد مسلحين أثناء جمعه الضرائب فى العاصمة الصومالية "مقديشيو"

الأحد، 21 مارس 2021 02:00 م
مقتل جندى على يد مسلحين أثناء جمعه الضرائب فى العاصمة الصومالية "مقديشيو" عناصر من الجيش الصومالى
مقديشيو /أ ش أ/

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لقى جندى صومالى حتفه بالعاصمة "مقديشيو" إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار صوبه فى وقت سابق من اليوم الأحد.

وذكر راديو "شابيلي" الصومالى أن المسلحين قتلوا الجندى فى منطقة "سوق بوكلي"، أثناء جمعه الضرائب من أصحاب المحال التجارية، ثم لاذوا بالفرار بعد إطلاق النار عليه، حسبما أفاد به شهود عيان.

وأضاف الراديو أن قوات الأمن الصومالية وصلت إلى المنطقة وبدأت عمليات البحث عن الجناة، إلا أنه لم يتم القبض على أى شخص حتى الآن.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الحادث، إلا أن حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة عادة ما تشن هجمات تستهدف قوات الجيش والشرطة والعاملين بالحكومة الصومالية.

يذكر أن مهمة جمع الضرائب فى مقديشيو تعد واحدة من أخطر المهام التى يقوم بها الجنود، حيث تم استهدافهم وقتلهم على يد مسلحى حركة الشباب من قبل.

 


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