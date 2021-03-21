مظاهرات فى بريطانيا احتجاجا على قانون الشرطة الجديد

وكالات

شهدت مدينة بريستول البريطانية مظاهرات حاشدة، اليوم الأحد، احتجاجا على قانون الشرطة الجديد.

ويتضمن المشروع قوانين تمنع الاحتجاجات ذات الطابع العنيف وتسعى لتغليظ العقاب على الذين يعتدون على التماثيل والممتلكات العامة والخاصة.

ويشمل القانون أيضا استراتيجيات تفتح للشرطة أبوابا من الصلاحيات، تمكنها من احتواء الاحتجاجات غير العنيفة، لمنعها من التطور والوصول إلى مقر السلطات التشريعية.