اليوم السابع
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الأحد، 21 مارس 2021 11:18 م
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مظاهرات فى بريطانيا احتجاجا على قانون الشرطة الجديد

الأحد، 21 مارس 2021 10:00 م
مظاهرات فى بريطانيا احتجاجا على قانون الشرطة الجديد مظاهرات بريطانيا
وكالات

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شهدت مدينة بريستول البريطانية مظاهرات حاشدة، اليوم الأحد، احتجاجا على قانون الشرطة الجديد.

ويتضمن المشروع قوانين تمنع الاحتجاجات ذات الطابع العنيف وتسعى لتغليظ العقاب على الذين يعتدون على التماثيل والممتلكات العامة والخاصة.

ويشمل القانون أيضا استراتيجيات تفتح للشرطة أبوابا من الصلاحيات، تمكنها من احتواء الاحتجاجات غير العنيفة، لمنعها من التطور والوصول إلى مقر السلطات التشريعية.
 
القانون الجديد يضع مزيد من القيود على حرية التظاهر
القانون الجديد يضع مزيد من القيود على حرية التظاهر
بريطانيون يعتصمون احتجاجا على قانون الشرطة الجديد
بريطانيون يعتصمون احتجاجا على قانون الشرطة الجديد
جانب من المشهد بمدينة بريستول البريطانية
جانب من المشهد بمدينة بريستول البريطانية
حشود كبيرة فى شوارع بريستول
حشود كبيرة فى شوارع بريستول
قانون الشرطة الجديد فى بريطانيا أثار تحفظات كبيرة
قانون الشرطة الجديد فى بريطانيا أثار تحفظات كبيرة
لافتات مناهضة لقانون الشرطة الجديد
لافتات مناهضة لقانون الشرطة الجديد
مظاهرات وانتشار أمنى
مظاهرات وانتشار أمنى

 


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قانون الشرطة الجديد فى بريطانيا

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