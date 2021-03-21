مصر للطيران تسير غدا 41 رحلة دولية وداخلية لنقل 3432 راكبا

كتبت رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران غدا الإثنين، 41 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى على متنهم ما يقرب من 3432 راكبا، مع الالتزا بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

قالت مصر للطيران فى بيان صحفى اليوم الأحد، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولى إلى كل من (بغداد، بيروت، أكرا، چوبا، لاجوس، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، اديس ابابا)، بالإضافة إلى 11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3432 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين

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