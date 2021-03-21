اليوم السابع
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خالد صلاح
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مركز أمريكى:إجمالى عدد جرعات لقاحات كورونا بالولايات المتحدة تجاوز الـ 121 مليونا

الأحد، 21 مارس 2021 09:00 ص
مركز أمريكى:إجمالى عدد جرعات لقاحات كورونا بالولايات المتحدة تجاوز الـ 121 مليونا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن حصيلة جرعات لقاحات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ، بلغت 121 مليونا و441 ألفا و497 جرعة ، وتم توزيع 156 مليونا و734 ألفا و555 جرعة .

وأضافت المراكز حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، أن الحصيلة تشمل لقاحات موديرنا وفايزر/ بيونتك وجونسون آند جونسون، مشيرة إلى أن 79 مليونا و367 ألفا و 225 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل، في حين تم تلقيح 43 مليونا و36 ألفا و818 شخصا بشكل كامل حتى أمس السبت.

يشار إلى أنه منذ الجرعة الأولى للقاح كورونا التي تم اعطاؤها في ديسمبر الماضي وحتى الآن، باتت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر البلدان تلقيحا في العالم .

 


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