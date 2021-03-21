محافظ شمال سيناء يتلقى لقاح فيروس كورونا

شمال سيناء - محمد حسين

تلقى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم ضد كورونا بمستشفى العريش العام، بعد تسجيل بياناته على موقع وزارة الصحة قبل أيام، وتلقى رسالة على هاتفه المحمول بموعد تلقى اللقاح.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيانها أن المحافظ، أكد على اهتمام الدولة بالمواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، خاصة محافظة شمال سيناء، وتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم، فى ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وأشاد المحافظ أهالى شمال سيناء بسرعة التسجيل المجانى للحصول على اللقاح، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث أن اللقاح يحمى من الوصول لحالات الإصابة بفيروس كورونا بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة 100%، وقد أثبت فاعليته بنسبة 86% فى الوقاية من المرض، ويساهم فى إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%.

وأوضح المحافظ أنه يتم أخذ لقاح فيروس كورونا فى عضلة الكتف جرعتين ولا يسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه يدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس.