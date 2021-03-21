محافظ أسوان يكرم 14 من أمهات الشهداء والرئدات بمناسبة عيد الأم‎

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجمالية لجدراية "لا للتعصب" بمدخل مركز شباب المدينة بطول 12 م2 والتى نفذها شباب الطلائع فى المرحلة السنية من 9 إلي 17 عاماً، وذلك على أنغام العروض الفنية للمركز القومى للفنون وفرقة الفن التعبيري لمركز شباب الحدود.

رافق المحافظ قيادات مديرية الشباب والرياضة، حيث زار اللواء أشرف عطية معرض المشغولات اليدوية والمنتجات التي نفذتها المرأة والفتاة على مستوى مراكز الشباب بالمحافظة كمركز شباب كركر وغرب سهيل وهيسا.

وفى الختام وبمناسبة عيد الأم ويوم المرأة العالمى، كرم محافظ أسوان 7 من أمهات الشهداء، بجانب 7 أخريات لرواد الفتاة والمرأة في المجتمع من خلال منحهن شهادات تقدير وجوائز وهدايا مالية وعينية.