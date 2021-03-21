قطار المحاكمات.. الحكم على عصابة الإتجار بالبشر وتقرير مصير متهم بقتل شرطي

كتب إيهاب المهندس - أحمد الجعفرى

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها الحكم على 20 متهما من عصابة الاتجار في البشر بالأزبكية، والنطق بالحكم على عامل لاتهامه بقتل رجل شرطة في مصر القديمة.

الحكم على 20 متهما بالإتجار فى البشر بالأزبكية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، حكمها على عصابة للإتجار فى البشر بالأزبكية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر محمد فريد، وهانى شحاتة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال للمجني عليهم بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتي الثالث على ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.

الحكم على عامل بتهمة قتل شرطي بمصر القديمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على عامل رخام بتهمة قتل أحد رجال الشرطة بمنطقة مصر القديمة.

تعقد الجلسة صدر برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، وأمانة سر خالد عبد المنعم.

وكشف أمر الإحالة قيام ويعمل عامل رخام، بقتل المجني عليه " عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم وصمم علي تحقيق المنية علي قتل أيا من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين وراح يبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية، حتي أبصر المجني عليه فأشهر في مواجهته سلاحه الأبيض مبادرا إياه بطعنة استقرت في عنقه قاصداً من ذلك قتله، فأحدث ما به من إصابات والتي أودت بحياته.