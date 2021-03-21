قرار ليبى بدمج وتوحيد وكالة الأنباء الليبية بالمنطقتين الغربية والشرقية

أ ش أ

أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في ليبيا محمد بعيو قرارا يفيد بتوحيد ودمج وكالة الأنباء الليبية في كل من المنطقتين الشرقية والغربية في وكالة واحدة على مستوى الدولة الليبية، كما كانت عليه قبل وقوع الانقسام السياسي، لتكون بذلك أول مؤسسة إعلام ليبية تتوحد بعد توصل الليبيين لحكومة واحدة و حل سياسي للأزمة التي كانت تشهدها ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المادة الثانية من القرار رقم (64) لسنة 2021 الذي صدر اليوم الأحد، نصت على أن تتحمل المؤسسة الليبية للإعلام تسوية كافة الالتزامات القانونية والإدارية المالية المترتبة على وكالة الأنباء الليبية أثناء فترة الانقسام.

وتتولى لجنة مؤقتة، إدارة وكالة الأنباء الليبية إلى حين تكليف مجلس إدارة دائم يصدر بتسميه قرار من رئيس المؤسسة الليبية للإعلام ، بحسب المادة الثالثة من القرار، على أن يعمل به من تاريخ صدوره.