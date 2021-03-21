اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مارس 2021 03:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فصل التيار الكهربى عن بعض مناطق الغردقة .. تعرف عليها

الأحد، 21 مارس 2021 02:00 ص
فصل التيار الكهربى عن بعض مناطق الغردقة .. تعرف عليها فصل الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربى اليوم الأحد، عن عدد من المناطق المتفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية التى تتبعها إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات البحر الأحمر فى بيان له أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة محطة مياه ومستشفى الميناء والجمعية الاستهلاكية ومنخفض التكاليف بالميناء، وأيضا منطقة مخابرات حرس الحدود والحربية وعمارات الكهرباء بالزهراء وبلوكات الزهراء ومصيف الشرطة والمقاولون.

واكد البيان أن ذلك اليوم الأحد من بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.


فصل التيار الكهربي

الغردقة

صيانة المحولات الدورية

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة