فصل التيار الكهربى عن بعض مناطق الغردقة .. تعرف عليها

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربى اليوم الأحد، عن عدد من المناطق المتفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية التى تتبعها إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات البحر الأحمر فى بيان له أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة محطة مياه ومستشفى الميناء والجمعية الاستهلاكية ومنخفض التكاليف بالميناء، وأيضا منطقة مخابرات حرس الحدود والحربية وعمارات الكهرباء بالزهراء وبلوكات الزهراء ومصيف الشرطة والمقاولون.

واكد البيان أن ذلك اليوم الأحد من بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.