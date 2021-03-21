فتح مراكز الاقتراع بالكونغو برازافيل لانتخاب رئيس جديد للبلاد

برازافيل /أ ش أ/

فتحت مراكز الاقتراع فى الكونغو برازافيل، أبوابها اليوم الأحد ، أمام نحو 5ر2 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 7 مرشحين بينهم الرئيس المنتهية ولايته "دينيس ساسو نجيسو".

وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الأحد، أن الرئيس نجيسو، يبلغ من العمر 77 عاما وحكم البلاد لمدة 36 عاما ويرغب فى ولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات حيث أعيد انتخابه ثلاث مرات منذ عام 2002.

وأوضحت أنه إذا لم يحصل أى مرشح على أكثر من 50% من أصوات الناخبين ستجرى جولة ثانية بعد 15 يوما، ومن المتوقع إعلان النتائج فى غضون 4 أيام من التصويت.