غلق صيدليتين وعيادة أسنان إداريا بالدقهلية لمخالفتها القانون

الدقهلية فريق المحافظات

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على غلق صيدليتين بمدينتى أجا والمنصورة، غلقا إداريًا لمدة شهر لمخالفتهما للقانون وممارستهما النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للصيدليتين المشار إليهما.

كما وافق المحافظ على غلق عيادة أسنان بإحدى المنشآت الطبية الخاصة بمدينة المنصورة وذلك لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون الذى ينظم عمل منشآت العلاج الحر.

وفى ذات السياق وافق المحافظ على إعادة ممارسة النشاط لصيدليتين أخرتين فى مدينتى بلقاس والمطرية لتلافى ملاحظة الغلق الإدارى لهما والقيام بتعيين مدير مسئول.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقارير التى عرضها الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملات التفتيش والمتابعة لإدارتي الصيدلة والعلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية.

ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة لضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات وأيضا محلات بيع الأغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين، مؤكدا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.