غدا.. انطلاق منصة التوظيف الافتراضى بمشاركة 10 جامعات بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، عن انعقاد الملتقى التوظيفي الأفتراضي، غدا الاثنين، وذلك من خلال تقنية الانترنت "أونلاين" من خلال المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة أسوان والمراكز الجامعية للتطوير المهنى.

وأكد رئيس جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أن الهدف من الملتقى التوظيفى إعداد الخريجين وطلاب الجامعة لسوق العمل، مضيفا أن الملتقى يشارك فيه نحو 4 آلاف طالب وطالبة من 10 جامعات مصرية فى أولى فاعليات منصة التوظيف الأفتراضي للجامعات وهو الملتقى الإفتراضي للتوظيف UCCD March Career Expo والذى يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار الدكتور غلاب، إلى أن الجامعة تحرص على توفير فرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين وتعد منصة التوظيف وملتقى التوظيف الإفتراضى خطوة هامة للتعامل مع مستجدات الوضع الراهن والإستفاده من الإمكانيات التكنولوجيه الحديثة، حيث عمل فريق المركز الجامعى على إعداد الخريجين والطلاب لهذا الحدث المهم من خلال الورش المتخصصة لإجراء المقابلات الشخصية وتجهيز السيرة الذاتية وغيرها من وسائل الدعم لضمان نجاح الطلاب فى الحصول على افضل الفرص.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب يعد الملتقى الثاني من نوعه حيث حقق الملتقى الافتراضي الاول الذى عقد فى سبتمبر 2020 نجاحا كبيرا بحضور نخبة من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.