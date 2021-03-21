عمومية القابضة للصناعات المعدنية تقرر إعادة تشكيل مجلس الإدارة واعتماد نتائج الأعمال

كتب عبد الحليم سالم

قررت الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتفويض الوزير المختص بإعادة تشكيل مجلس الإدارة خاصة أن مدة مجلس الإدارة انتهت يوم 19 مارس الجارى .

كما اعتمدت الجمعية العمومية اليوم، نتائج أعمال الشركة عن العام المالى الماضى، والذى حققت خلاله الشركة خسائر مجمعة وأرباح على مستوى الشركة القابضة نفسها، نتيجة تحول شركة مصر للألومنيوم من الربح للخسارة، وكذلك شركة السبائك الحديدية وتراجع أرباح الشركات التابعة لها .

من المنتظر خلال أيام قيام الوزير المختص بتعيين مجلس إدارة جديد وسط، مع تعيين المهندس محمد السعداوى عضوا منتدبا تنفيذيا نقلا من منصب رئيس مجلس الادارة، وفقا لتعديلات قانون قطاع الاعمال العام رقم 185 لسنة 2020 .

وكشفت البيانات الرسمية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه تم تسوية مديونيات الكهرباء والغاز على عدد من الشركات التابعة لصالح هيئة البترول ووزارة الكهرباء، مقابل التنازل عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.6 مليون متر بمحافظة بنى سويف بمركز الواسطى قرية أبويط بلغت قيمتها 1.1 مليار جنيه بحسب التقييمات الحكومية.