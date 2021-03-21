اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مارس 2021 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

على الحجار يغنى "دعوة أم" باحتفالية الأمهات المثاليات بحضور الرئيس السيسي

الأحد، 21 مارس 2021 11:39 ص
على الحجار يغنى "دعوة أم" باحتفالية الأمهات المثاليات بحضور الرئيس السيسي الفنان على الحجار
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى الفنان على الحجار أغنية "دعوة أم"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت اسم الأم المثالية ، الأول على مستوى الجمهورية وفازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى على الجمهورية من محافظة كفر الشيخ، وجاءت فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.

وأعلنت نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى: "فاتن طاهر السيد الشناوى الأولى على محافظة بنى سويف ووفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية، وسمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، وأحلام فتحى عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، ودهدى عبد الرحمن محمد على عاصى الأولى على محافظة جنوب سيناء، و فينار سليمان محمود جمعة الاولى على محافظة شمال سيناء.

 


السيسى

الرئيس السيسى

احتفالية تكريم المرأة

تكريم المرأة

الام المثالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة