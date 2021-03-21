عربية فول ومدفع ومسحراتى.. شاهد زينة شهر رمضان بالأسواق.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من إحدى المحال التجارية المتخصصة فى بيع زينة رمضان بشكلها الجديد، كالمدفع وعربة الفول والمسحراتى وغيرها، في أسواق بورسعيد.

ومن جانبه قال الأسعد أحمد إبراهيم - صاحب المحل، إنه يقوم بتصنيع الفوانيس وزينة شهر رمضانها بالأشكال المختلفة منذ 4 سنوات، مشيراً إلى أن كل المنتجات صناعة مصرية.

وأكد "إبراهيم"، أنه كل عام يحاول أن يصنع مزيجاً بين العادات والتقاليد القديمة التى اعتاد المصريين عليها وبين الأغاني والتقاليد الحديثة.

وأوضح محمد سرور، صانع الزينة الرمضانية، أن أسعار زينة القطايف والكنافه تبدأ بـ 150 جنيها مثلها مثل المسحراتى وعربة العصير وغيرها.

وأشار إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد إقبال الأهالى على زينة رمضان المختلفة التى ترسخ لما تعودنا عليه من عادات وتقاليد طيبة تساعد على الربط والأخوة بين أفراد المجتمع.