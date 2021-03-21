عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولى فى بابل بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي في محافظة بابل.
وذكر المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق ناحية النيل في الحلة دون إصابات تذكر".
يشار إلى أن عبوة ناسفة كانت قد انفجرت صباح اليوم، على رتل دعم لوجستي للتحالف في محافظة بابل أيضا.
عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولى فى بابل بالعراقالأحد، 21 مارس 2021 11:00 م
الشرطة العراقية - أرشيفية
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي في محافظة بابل.
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