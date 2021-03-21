اليوم السابع
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الأحد، 21 مارس 2021 11:45 م
خالد صلاح
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عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولى فى بابل بالعراق

الأحد، 21 مارس 2021 11:00 م
عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولى فى بابل بالعراق الشرطة العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي في محافظة بابل.
وذكر المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق ناحية النيل في الحلة دون إصابات تذكر".
يشار إلى أن عبوة ناسفة كانت قد انفجرت صباح اليوم، على رتل دعم لوجستي للتحالف في محافظة بابل أيضا.


العراق

الشرطة العراقية

بابل

عبوة ناسفة

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