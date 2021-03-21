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عامل وراء حجز شقيقه المريض النفسى بغرفة داخل باب حديدى

الأحد، 21 مارس 2021 11:44 م
عامل وراء حجز شقيقه المريض النفسى بغرفة داخل باب حديدى وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لأحد الأشخاص محجوز داخل غرفة بباب حديدى منذ فترة زمنية طويلة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً مقطع فيديو لأحد الأشخاص محجوز داخل غرفة بباب حديدى منذ فترة زمنية طويلة.
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية) وأن من قام بحجزه كلاً من (شقيقه - نجل شقيقه، مقيمان بذات الناحية) داخل الغرفة المشار إليها بمنزل العائلة عقب وفاة والديهما، وعللو سبب ذلك لكونه مريض نفسى وسبق حجزه بعدد من المستشفيات النفسية دون جدوى، وأضافا بقيامهما برعايته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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