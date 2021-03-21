طلاب الوادى الجديد يشاركون بتصفيات الجمهورية لمسابقة القرآن الكريم عن بعد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، مشاركة قطاع تعليم المحافظة، بتصفيات مسابقة القرآن الكريم والتي يجري تنفيذها عبر برنامج زووم، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشار النيلي، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إلى مشاركة جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث يمثل الإدارة التعليمية 3 طلاب بواقع 15 طالبا وطالبة يمثلون قطاع تعليم المحافظة بـ3 مستويات مختلفة، هي المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا والأربعين حديث النووية وتفسير كلمات العشر الأخير من القرآن، والمستوى الثاني من سورة يونس وحتى سورة الناس وحفظ 20 حديثًا الاولى النووية وتفسير جزء تبارك -عم، بينما المستوى الثالث من سورة القصص وحتى الناس وحفظ 10 أحاديث الأولى النووية وتفسير جزء عم.

ووجه النيلي، الشكر والأمنيات لجميع طلبة المحافظة بتحقيق أفضل النتائج والحصول على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.