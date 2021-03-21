طقس الخليج .. غائم جزئيا فى السعودية ومائل للحرارة فى الكويت وصحو إلى غائم فى الإمارات

إعداد أحمد علوى

تشهد منطقة الخليج حالة من عدم الاستقرار فى الأرصاد الجوية حيث تكون السماء غائمة فى السعودية وترتفع درجات الحرارة وتتقلب الرياح فى الكويت وتشهد الإمارات طقس صحوا إلى غائم.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاحد، سماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس نهار اليوم الأحد مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

وفى الليل مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .





الإمارات:

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كما يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح تكون شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س .. ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 18:17 والمد الثاني عند الساعة 05:22 والجزر الأول عند الساعة 12:16 والجزر الثاني عند الساعة 22:11 ..

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا ويحدث المد الأول عند 16:02 والمد الثاني عند الساعة 01:34 والجزر الأول عند الساعة 08:40 والجزر الثاني عند الساعة 21:01.