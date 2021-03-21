اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مارس 2021 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 17 ألف كتاب دراسى بدون تصريح بالطبع داخل مكتبة في طوخ

الأحد، 21 مارس 2021 12:50 م
ضبط 17 ألف كتاب دراسى بدون تصريح بالطبع داخل مكتبة في طوخ مديرية أمن القليوبية
القليوبية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مباحث المصنفات بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ المؤلفات الأدبية والعلمية والدينية.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من إدارة مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، يفيد قيام مسئولى عن إحدى المكتبات، كائنة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، ملحق بها مخزن يحوى العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف السنوات الدراسية، وبيع كتب خاصة بوزارة التربية والتعليم والصادرة عن الوزارة والمحظور تداولها خارج نطاق الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون، بهدف التربح والإضرار بالمال العام.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها، وتم التقابل مع المدير المسئول عن المكتبة.

وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 17250 نسخة كتاب دراسى مختلف، وجميعها بدون تصريح بالطبع والتوزيع من الجهات المختصة بالمخالفة للقرارات الصادرة فى  هذا الشأن وأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة مسؤولى المكتبة للنيابة العامة لاتخاذ قرارها.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

تقليد كتب دراسة

مباحث المصنفات

مكتبة

مديرية امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكشف غموض واقعة حرق سيارة محامى ببنها: خلافات عائلية

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:03 ص

أمن القليوبية يكشف غموض سرقة 14 ألف جنيه ولاب توب بشقة بقها: الجيران سرقوها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:32 م

أمن القليوبية يضبط 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة فى بنها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:38 ص

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة شاب بشبين القناطر: جرعة مخدرات زائدة أنهت حياته

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:10 ص

أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة بترعة الإسماعيلية فى الخانكة

الأحد، 21 فبراير 2021 03:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة