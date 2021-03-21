ضبط محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة فى مطار القاهرة الدولى

تمكنت إدارة الجمارك رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة، بحوزة راكبين قادمين من إيطاليا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضرى ضبط جمركي.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المتبعة على رحلة طائرة الخطوط العربية القادمة من مدينة برجامو الإيطالية، اشتبه محمود محمد امام مأمور اللجنة المعين فى محاولة راكب مصرى فى إخفاء أشياء ممنوعة فى الخروج وسط الزحام، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة والذى أكد الاشتباه ووجود كمية من الأقراص المخدرة مخبأة داخل الحقائب.

وتم تكليف لجنة من محمود محمد فتحى مأمور الجمرك تحت إشراف مدحت عبدالصبور نائب مدير الإدارة المشرف على صالة الوصول لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، حيث تبين وجود 372 من الأقراص المخدرة أنواع مختلفة أخفاها الراكب داخل حقائبه وبين طيات ملابسه التى يرتديها.

وفى المحاولة الثانية، وعلى نفس الرحلة وبناءا على مذكرة سرية من إدارة البحث الجنائى بالاشتباه فى محاولة راكب إيطالى من أصل مصرى إخفاء أشياء ممنوعه، وتم تكليف لجنة من عبدالقوى عزوز مأمورا الجمرك تحت إشراف علاء محمد شحاته مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 200 قرص مدرج فى جداول المخدرات مخبأة بين طيات الملابس.

قرر محمد لطفى عامر مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقم 8 و9 لسنة 2021 ضد الراكبين، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار وزير المالية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي.