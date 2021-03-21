صنداى تايمز: الأمير وليام غاضب من تجاهل هارى وميجان "المهين" للملكة

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية أن الأمير وليام، دوق كامبريدج كان غاضبًا بعد أن دافع دوق ودوقة ساسكس عن استخدامهما لعبارة "أعضاء العائلة المالكة فى ساسكس" في بيان صدر عام 2020.

وقبل وقت قصير من لقاء الأمير هارى وميجان ماركل مع العائلة المالكة لمناقشة مغادرتهما لأدوارهما العليا، أطلقا موقعًا إلكترونيًا بعنوان "أعضاء العائلة المالكة في ساسكس" يعرض بالتفصيل مشاريعهما المخططة للمضي قدمًا.

ومع ذلك، قالت الملكة لاحقًا إنهما لم يعد بإمكانهما استخدام كلمة "ملكى" في مشاريعهما إذا لم يكونا أفرادًا عاملين في العائلة المالكة.

وردت عائلة ساسكس على ذلك ببيان لا يزال موجودًا على الموقع الخاص بهما، "على الرغم من عدم وجود أي اختصاص قضائي من قبل النظام الملكي أو مكتب مجلس الوزراء بشأن استخدام كلمة "ملكي" في الخارج، فإن دوق ودوقة ساسكس لا يعتزمان استخدام كلمة" أعضاء العائلة المالكة في ساسكس"، أو أي تكرار لكلمة" ملكى "في أي الإقليم (سواء داخل المملكة المتحدة أو غير ذلك) عند حدوث الانتقال في ربيع 2020. "

وقالت الصحيفة إن هذا البيان أثار حفيظة الأمير وليام. وقال مصدر ملكي كبير للصحيفة: "المحتوى نفسه وفكرة أنه لا يزال على الموقع أمرا مذهلا".

وأضاف: "كان هذا القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى وليام ، فقد شعر أنهما عاملا الملكة بطريقة مهينة وغير محترمة".

وأضافت "صنداى تايمز" أيضًا أنه في أعقاب مقابلة أوبرا ، التي زعم فيها آل ساسكس أن أحد أفراد العائلة المالكة قد أدلى بملاحظة عنصرية حول لون جلد ابنهما ، آرتشي ، شعر الأمير وليام أنه كان "مترنحًا" من الصدمة.

وبعد أربعة أيام من المقابلة ، عندما سُئل الأمير وليام عن اتهامات بالعنصرية ، قال: "لسنا عائلة عنصرية " وقال إنه يعتزم التحدث إلى شقيقه قريبًا.

تحدث الشقيقان منذ ذلك الحين ، وفقًا لما ذكره أحد أصدقاء ساسكس.

وقالت جايل كينج ، مقدمة برنامج CBS News ، إنها أُبلغت بالمحادثة عندما اتصلت بميجان وهاري بعد المقابلة الكاشفة.

ومع ذلك ، قالت كينج إن المحادثات كانت "غير مثمرة" وأن أحداً من العائلة المالكة لم يتحدث بعد إلى دوقة ساسكس.