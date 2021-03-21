صحة المنوفية: توافر أسرّة عناية مركزة وصيانة شبكات الأكسجين بالمستشفيات

المنوفية - محمود شاكر

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، اجتماعاً تنسيقياً باللجنة العليا لمواجهة كورونا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على استعداد مديرية الصحة ومدي جاهزية المستشفيات والموقف الحالي لمنظومة الأكسجين، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الموجة الثالثة المحتملة لفيروس كورونا.

واستعرض الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية خطط المديرية واستعداداتها لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مؤكداً أن المنحني الوبائي للفيروس في حالة انحصار جزئي حتي الآن وبالتالي الموقف الحالي آمن ولا يوجد ازدياد في حالات الإصابة، مؤكداً توافر أسرة بالعناية المركزة بكافة المستشفيات لاستقبال أية حالات جديدة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ.

كما استعرض "جودة " الموقف الحالي لمنظومة الأكسجين بنطاق المحافظة، مؤكداً أنه تم عمل فحص شامل لجميع شبكات الأكسجين المتواجدة بكافة المستشفيات وتم عمل الصيانة اللازمة لها بالإضافة إلى تجديد عقود الصيانة الخاصة لها، مشيراً إلى أنه تم إمداد المستشفيات الحرجة بـ9 تنكات أكسجين جديدة لتغطية احتياجات المستشفيات الضرورية والطارئة من الأكسجين، كما تم تطعيم عدد كبير من الكوادر الطبية والمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا وذلك منذ بدء التطعيم باللقاح حتى الآن بمركز تلقي اللقاح بمنوف.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوي بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا ، وإعادة توزيع أسطوانات الأكسجين بكافة المستشفيات في ضوء حجم الاستهلاك، والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من نقل العدوى، كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الدورية لإجراءات شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية ضمن دعم محافظ المنوفية لقطاع الصحة بـ 100 مليون جنيه والوقوف على أخر المستجدات في هذا الشأن.