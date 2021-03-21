شارع مصر يزين كورنيش المنيا.. فسحة مبهجة ومظهر حضاري لأم الدنيا.. لايف

المنيا - حسن عبد الغفار

شارع مصر واحد من المشروعات الصغيرة، التى ساهمت فى توفير فرص عمل للشباب ، بشكل حضارى متميز داخل محافظة المنيا.

ويقع شارع مصر بالمنيا، على كورنيش النيل بمدخل دماريس، وتم إنشاؤه بتصميم حضارى تمت مراعاة البعد الجمالى فيه، وهو يمتد بطول 210 أمتار وعرضه 10 أمتار، يتوسطه ممر للمشاة، كما تم تخصيص أماكن للسيارات.

وتم تجهيز المشروع ، ليكون مشروعا تجاريا، وكذلك قبلة السائحين الذين يزورون محافظة المنيا، ويحتوى عاى أنشطة تجارية متنوعة تشمل الملابس والإكسسوارات والمأكولات السريعة.

تم إنشاء 38 محلا تجاريا ، بالإضافة إلى 33 عربة مأكولات للوجبات السريعة، منها 9 عربات كبيرة، و12 عربة صغيرة و12 عربة أخرى متوسطة.

ويعد مشروع شارع مصر من المشروعات الجمالية ،التى يجب الاشاده بها فى احتفالات عيد المنيا القومى الذى تحتفل به المحافظة خلال شهر مارس من كل عام .