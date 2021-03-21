زى النهارده.. الجنايات تودع حيثيات المشدد 10 سنوات للمتهمين بـ"أحداث مصر القديمة"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 5 سنوات، يوم 21 مارس 2016، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تودع حيثيات حكمها القاضى بالسجن المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة مصر القديمة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: "حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى، ما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل وقائعها فى أنه فى إطار المخطط العام لقيادات تنظيم الإخوان، وما اتفقوا عليه من إعادة إحياء النشاط الإرهابى بمختلف القطاعات الجماهيرية والتنديد بثورة الثلاثين من يونيو.

وتابعت: "المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات، وكافة أدلة الثبوت الأخرى فى الدعوى على نحو ما استخلصته من الأوراق، بما لا تناقض فيه، ومن ثم فإن نعى الدفاع فى هذا الصدد لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة، وهو ما تستقل به المحكمة، ولا يجوز مجادلتها فيه، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع".

واستكملت الحيثيات: "توافر نية القتل فى حق الفاعلين، فإن ذلك يفيد حتماً توافرها فى حق من أداه معه بالاشتراك فى المسئولية، وأن النية المبيته على الاعتداء يصح أن تكون غير محددة ويكفى فيها أن يدير الجانى الاعتداء على من يعترض عمله".

وأضافت: "وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات، وأقوال شهود الإثبات، والتى اطمأنت إليهما المحكمة، أن نية إزهاق الروح تحققت، وأمكن استخلاصها من الضغينة التى امتلأت بها نفوس المتهمين وأخرين مجهولين "المتجمهرين"، والتى غرسها بداخلهم قيادات الإخوان، مستغلين ما لمسوه فيهم من التسليم بما يقولون والثقة فيما يصنعون والطاعة لما يأمرون، فراحوا يدسوا عليهم من القول ما يشق الصف ويزيد الفرقة بينهم وبين كل من طالب بإقصاء الرئيس المعزول، حيث نزعوا عنهم لباس التقوى، وصفوهم بالخونة، الكافرين، المنافقين، وصورا لهم لقائهم بهم كلقاء الأعداء فى معركة فتوجهوا فى مسيرات ومن أماكن مختلفة وأوقات متفاوتة، وقد تزودوا بالأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف".