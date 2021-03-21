زراعة الوادى الجديد تعلن تنفيذ منظومة الري الحديث على 75 ألف فدان بالمحافظة

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد عن البدء في تنفيذ مشروع تحديث الرى في مساحة 75 ألف فدان، وهي الأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي، حيث جرى الانتهاء من وضع أهم الملاحظات لدى الشركات ، وذلك بحضور 24 شركة وممثليها مسجلة بوزارة الزراعة جهاز تحسين الأراضي، وتم الاتفاق على آلية التسليم للآبار والتعاقد وإجراءات التمويل والسداد مع التنفيذ والمدة الزمنية للصرف والضمان للأعمال.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة في تصريح خاص أنه جرى الاتفاق على البدء في تنفيذ المشروع بمشاركة شركات تحديث الري وبحضور الدكتور على إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة ورئيس تحديث منظومة الرى بالوادى الجديد وحضور المهندس محمد كامل وكيل مديرية الزراعة والمهندس طارق الشريف مدير عام جهاز تحسين الاراضي وتطوير الري بالوادي الجديد.

وأضاف المرسي، أنه جرى استعراض الدور الفني لوزارة الزراعة والتسهيلات التي تمت في هذا السياق والبروتوكولات المنفذة بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى باشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرا إلى مناقشة طبيعة الأرض والرى بمحافظة الوادى الجديد، وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارع والرؤية الكاملة وكيفية التعامل والبدء في المنظومة طبقا لتوجيهات اللواء المحافظ.