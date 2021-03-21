اليوم السابع
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رصف خط 12 بالقليوبية بنظام إعادة الترميم الذاتى بتكلفة 20 مليون جنيه.. صور

الأحد، 21 مارس 2021 10:01 ص
رصف خط 12 بالقليوبية بنظام إعادة الترميم الذاتى بتكلفة 20 مليون جنيه.. صور رصف خط 12 بنها القناطر بنظام إعادة الترميم
القليوبية فريق المحافظات

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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال استكمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق خط 12، والجاري رصفه بطول 8 كيلو بنطاق مدينة طوخ بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث يتم الرصف بنظام FDR الترميم الذاتي، والذي يعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم للاستفادة وتوفير 60% من تكلفة الرصف مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم.

وأكد المحافظ، أن هذا النوع الجديد من أنظمة الرصف يأتي ضمن خطة المحافظة بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة، لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل المحافظة لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.

وتفقد المحافظ أعمال وضع الطبقة الأسفلتية بسمك 5 سم عند مدخل قرية بلتان، كما تفقد المحافظ أعمال كشط الطريق عند مدخل قرية برشوم، ووجه باستغلال ناتج القشط في رصف الطرق الترابية بالقري.

ورافق المحافظ، في الجولة المهندسة نهى أيوب مدير مشروعات القليوبية بالهيئة العامة للطرق والكباري، ومصطفي حسانين نائب رئيس مدينة طوخ.

 

إعادة التدوير لأعمال الرصف
إعادة التدوير لأعمال الرصف

 

خلال متابعة أعمال الرصف
خلال متابعة أعمال الرصف

 

متابعة أعمال الرصف بخط 12
متابعة أعمال الرصف بخط 12

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 


اخبار القليوبية

إعادة تدوير الرصف

رصف خط 12

خط 12 بنها القناطر

طوخ

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