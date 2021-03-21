رئيس هيئة تنشيط السياحة: حملة ترويجية ضخمة لاستغلال حدث نقل المومياوات الملكية

كتب محمد أسعد تصوير: عمرو مصطفى

قال المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة ، إن الهيئة تعمل على الترويج لموكب المومياوات الملكية المقررة 3 أبريل المقبل، مشيرا إلى أنه سيكون حدث تاريخى سيتابعه العالم.

وأضاف، خلال حواره مع اليوم السابع، - ينشر لاحقًا- أن هناك حملة تقوم بإطلاقها الدولة المصرية للترويج للحدث نفسه، تعريف بالموميات الملكية، وأين توجد هذه الآثار، لكى يتابع الجمهور عملية نقل المومياوات لحظة بلحظة، متابعا، نحن لن نستغل الحدث للترويج للحدث كحدث فقط، ولكن سنستغله في الترويج لدور المتاحف أيضا، ما هو متحف الحضارة؟ وما هي أهميته؟ كما سنستغله لتعريف المصريين بتاريخهم وحضارتهم، فهم 22 مومياء كانت لهم دور تاريخي كبير في الحضارة المصرية، فمن هم؟ وماذا فعلوا، وأين نجدهم؟ ومؤكدا أن هذه فرصة ممتازة لتنمية الوعي السياحي والأثري، وتشجيع المصريين للسفر عبر مصر بأكملها، هذا بالنسبة للترويج داخل مصر.