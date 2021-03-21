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ديلى ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبنى فى العالم

الأحد، 21 مارس 2021 11:02 م
ديلى ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبنى فى العالم الهرم
كتب محمد أسعد

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جاء الهرم الأكبر بالجيزة ومعبد الأقصر بمدينة الأقصر ضمن أجمل 50 مبنى فى العالم، وفقا للتقرير المصور الذى نشره موقع صحيفة الديلي ميل الإنجليزية، والذى اعتمد فى تصنيفه على علم ونظرية "النسبة الذهبية"، حيث حصد الهرم الأكبر المركز رقم 19، ومعبد الأقصر المركز رقم 23.
 
وأوضح التقرير أن "النسبة الذهبية" -وهى نسبة رياضية توجد بشكل كبير في الطبيعة وتستخدم فى التصميم المعمارى لتعزيز التراكيب العضوية والطبيعية التى تحقق الناحية الجمالية فى التصميم- كانت المعيار الذى اعتمد عليه العلماء عند اختيار هذه المباني التي تحقق هذه الشروط سواء في تركبيها أو في الناحية الجمالية.
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وأشار التقرير إلى أن الهرم الأكبر هو أحد عجائب الدنيا فى العالم القديم، والذى أثبت "جماله العلمى"، وأنه أقدم وأكبر الأهرامات الثلاثة الموجودة بمنطقة أهرامات الجيزة، كما أوضح أنه يمثل إنجازا مذهلا لقوة الإنسان وقدرته على التصميم. 
 
جدير بالذكر أن قائمة أجمل 50 مبنى فى العالم ضمت في مقدمتها كاتدرائية سانت بول بإنجلترا، يليها فندق مارينا باى ساندز في سنغافورة، ثم دير وستمنستر بإنجلترا، وقلعة أوساكا فى اليابان، وكاتدرائية سانت باسيل بروسيا وغيرهم.
 
 

السياحة والآثار

الهرم الأكبر

معبد الأقصر

الآثار المصرية

السياحة في مصر

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