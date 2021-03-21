اليوم السابع
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دونالد ترامب الابن يستقبل الربيع باللعب مع أبنائه فى حمام السباحة.. صور

الأحد، 21 مارس 2021 12:59 م
دونالد ترامب الابن يستقبل الربيع باللعب مع أبنائه فى حمام السباحة.. صور دونالد ترامب جونيور وأبنائه
كتب محمد رضا

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استقبل دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الأيام الأولى لفصل الربيع، بقضاء وقت ممتع مع أبنائه الذى ظهر معهم أثناء اللعب فى حمام السباحة، وشارك ترامب الابن، صوره مع أبنائه مع متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، والتى علق عليها: "وقت التجمع مع السنافر لقضاء عطلة الربيع".

تدوينه دونالد ترامب جونيور
تدوينه دونالد ترامب جونيور

 

وعادة ما يشارك دونالد ترامب جونيور، صورة مع أبنائه ووالده وصديقته فى العديد من المناسبات الأسرية التى تجمعهم سويًا، ومن بين هذه المناسبات، احتفال ترامب الابن بأعياد ميلاد أبنائه، ففى عيد ميلاد ابنه تريستان، الذى بلغ 9 سنوات، احتفل بنشر مجموعة صور أرشيفية لابنه برفقة أشقائه وجده، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه على الصور "عيد ميلاد تاسع سعيد لأفضل رجل أشقر صغير.. تريستان نحن نحبك ونفخر بالرجل الذى أصبحت عليه.. عيد ميلاد سعيد".

 

دونالد ترامب جونيور يحمل ابنه
دونالد ترامب جونيور يحمل ابنه

 

وفى وقت سابق من العام الماضى أيضًا، نشر دونالد جونيور ترامب، صورة عبر حسابه بانستجرام، لوالده على الطائرة الرئاسية تجمعه بنجله تريستن، وهو يقضى وقتًا مع جده على الطائرة الرئاسية الأمريكية.

 

وعلق دونالد جونيور ترامب: "تريستن يقضى وقتًا جيدًا مع جده دونالد ترامب، على الطائرة الرئاسية الأمريكية، قبل أن يقرر أن يحصل على قبعة "KAG"، وفى الصور الأخيرة تريستين يفعل حركته المفضلة، بأن يشير بإشارة "أن كل شيء بخير".

ترامب الابن يلعب مع أبنائه فى حمام السباحة
ترامب الابن يلعب مع أبنائه فى حمام السباحة

 

دونالد ترامب جونيور يحمل ابنته
دونالد ترامب جونيور يحمل ابنته

 

و"KAG" اختصار "KEEP AMERICA GREAT"، لنحافظ على أمريكا عظيمة، كما سبق وشارك دونالد ترامب جونيور، أيضًا، متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، صور جديدة برفقة صديقته كيمبرلى جيلفويل المحامية ومقدمة البرامج السابقة فى محطة "فوكس نيوز"، خلال مشاركتهما فى موكب القوارب الذى كان ينظمه مؤيدو ترامب.

ترامب الابن يلعب مع أبنائه
ترامب الابن يلعب مع أبنائه

 


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