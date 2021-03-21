اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة تؤكد تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول تؤثر على عضلاتك

الأحد، 21 مارس 2021 11:00 م
دراسة تؤكد تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول تؤثر على عضلاتك عقاقير - ارشيفية
ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استخدام الستاتينات أو العقاقير المخفضة الكوليسترول قد تلحق بجسمك العديد من الأضرار الصحية، يكون في مقدمتها انحلال الربيدات وهو عبارة عن تحلل خلايا العضلات الحاد، والتي تؤثر على أدائك الحركى على المدى البعيد، وأدوية الستاتين هي فئة من الأدوية المخفضة للكوليسترول عبر تثبيط الانزيم HMG-CoA reductase وفقا لموقع إكسبريس. 

الاثار الجانبية للعقاقير المخفضة للكوليسترول
الاثار الجانبية للعقاقير المخفضة للكوليسترول

وطبقا لدراسة نشرت في المكتبة الوطنية للطب، أن آلام في العضلات والبول الداكن تكون من أهم الآثار الجانبية للعقاقير المخفضة للكوليسترول نتيجة انحلال الربيدات، خاصة مع التوسع في استخدامها كأحد العلاجات التي تحمى من أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 25 مليون شخص حول العالم يستخدموها على نطاق واسع.

ويعد انحلال الربيدات أحد الأعراض الخطيرة الناتجة عن عقاقير الستاتينات، التي تؤدي إلى انهيار خلايا العضلات  وينتج عنه الاعتلال العضلي الذى يهدد الحياة، حيث أن انهيار العضلات، قد يمكن أن يكون انحلال الربيدات مميتًا بسبب الفشل الكلوي الحاد.

وتشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لانحلال الربيدات ما يلي:
 

1.آلام عضلية شديدة في جميع أنحاء الجسم

2.ضعف العضلات

3.البول الداكن أو بلون الكولا

وأشارت الدراسة إلى أن انحلال الربيدات هو من بين أكثر المضاعفات شهرة وخوفًا من أدوية الستاتين، والذى  يحدث عندما يكون تلف العضلات شديدًا، والذى قد يؤدى للإصابة بالبنكرياس والكبد ونخاع العظام والجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي، فكلما زادت جرعة الستاتين، زاد خطر الإصابة بانحلال الربيدات.

وأوضحت الدراسة أن تشخيص انحلال الربيدات أو التهاب العضلات الناتج عن العقاقير المخفضة للكوليسترول يتم من خلال اختبار الدم الذي يقيس مستويات إنزيم الكرياتينين كيناز

 

ومن الآثار الجانبية للستاتينات:
 

1.مشاكل في الذاكرة

2.تساقط شعر

3.التهاب الكبد (التهاب الكبد) ، والذي يمكن أن يسبب أعراضًا شبيهة بأعراض الأنفلونزا.

4.التهاب البنكرياس والذي يمكن أن يسبب آلامًا في المعدة

5.مشاكل الجلد  مثل حب الشباب أو الطفح الجلدي الأحمر المثير للحكة.


الستاتينات

العقاقير المخفضة الكوليسترول

العضلات

انهيار العضلات

الكوليسترول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العلاج بالعقاقير المخفضة للكوليسترول يقلل من وفيات كورونا بنسبة 22٪

الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:00 م

80% ممن يتناولون عقاقير مخفضة للكوليسترول ما زالوا يعانون من ارتفاعه

السبت، 29 أغسطس 2020 02:15 م

العقاقير المخفضة للضغط تسبب الإصابة بسرطان البنكرياس للمرأة.. اعرفى إزاى

الخميس، 19 أبريل 2018 12:38 م

دراسة: العقاقير المخفضة للكوليسترول تقلل الإصابة بألزهايمر

الخميس، 29 ديسمبر 2016 06:00 ص

باحثون: العقاقير المخفضة للكولسترول آمنة وفوائدها تفوق أضرارها

الإثنين، 12 سبتمبر 2016 02:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة