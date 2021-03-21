حبس عامل 4 أيام بعد ضبط هيروين وشابو وحشيش بحوزته فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قرر المستشار محمود عبد الوهاب مدير نيابة مركز سوهاج، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيرويين والشابو والحشيش، وذلك قبل ترويجها على العملاء المتعاطين. وقررت النيابة إرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام عامل بجلب كمية من مخدرى الشابو والهرويين تمهيدا لبيعها متخذا من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية برئاسة المقدم مصطفى الشندويلى، رئيس قسم مكافحة المخدرات بالاشتراك مع العقيد أحمد ضاحى، مفتش مباحث مركز شرطة سوهاج والرائد أحمد صقر، رئيس وحدة مباحث المركز، والرائد أحمد صابر، معاون مباحث المركز.

تم استهداف المتحرى عنه وتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات ضبطه أثناء قيامه بالإتجار بالمخدرات وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 123 جرام وكمية من الشابو تزن 270 جرام وكمية لمخدر الحشيش تزن 225 جرام وهاتف محمول ومبلغ مالى قدره 150 جنيه وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢٥٢ لسنة ٢٠٢١ ‘دارى مركز سوهاج وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.