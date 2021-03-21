حبس راكبين أجنبيين بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهة، بحبس راكبين اجنبيين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

البداية كانت بتمكن سلطات جمارك الإدارة الاولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة، الدولى برئاسة مدير الجمرك، من ضبط محاولتى تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وذلك بالمخالفة لقوانين مكافحة المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة قادمة من إحدى الدول الأجنبية، حيث اشتبه مأمور اللجنة المعين، فى محاولة راكب مصرى إخفاء أشياء ممنوعة فى الخروج وسط الزحام.

وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة، تم تأكيد الاشتباه بوجود عدد من شرائط الدواء داخل الحقائب.

وأضافت المصادر أنه تم تكليف لجنة من مأمور الجمرك، تحت إشراف نائب مدير الإدارة المشرف على صالة الوصول، لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، وعثر على 41 شريط بها 372 من الأقراص المخدرة أنواع مختلفة أخفاها الراكب، داخل حقائبه وبين طيات ملابسه التى يرتديها.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات المطار تمكنت أيضًا من ضبط راكب أجنبى من اصل مصرى قادم على نفس الرحلة، حاول تهريب أقراص مخدرة، وذلك بناء على مذكرة سرية من إدارة البحث الجنائى، حيث تم تكليف مأمورا الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، وذلك تحت إشراف مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، فتبين وجود 200 قرص مدرج فى جداول المخدرات مخبأة بين طيات الملابس.

قرر مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضرى ضبط جمركى ضد الراكبين بعد العرض على مستشار وزير المالية، والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي.