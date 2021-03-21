حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة شاشات التليفزيون بالصالحية الجديدة

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة الصالحية الجديدة الشرقية، برئاسة أحمد عبد الخالق، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس تشكيل عصابى مكون من عاطلين تخصص فى سرقة شاشات التليفزيون من داخل المنازل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لقسم شرطة الصالحية الجديدة بقيام مباحث قسم الصالحية الجديدة برئاسة الرائد أحمد بنديرى، رئيس المباحث ومعاونيه، برئاسة العميد وليد عنتر، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، من ضبط عاطل 37 سنة من ذوى المعلومات الجنائية، وعاطل 35 عاما من ذوى المعلومات مقيمان دائرة قسم الصالحية الجديدة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 414 جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة لسنة 2021.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بمعرفة محمد محفوظ، وكيل النائب العام، قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة شاشات التليفزيون، من داخل المنازل وارتكابهم عدد 4 وقائع سرقات، وتم الإرشاد عن المسروقات بمعرفة المتهمين، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.