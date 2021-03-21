جهاز 6 أكتوبر يؤكد الانتهاء من المرحلة الأولى لمأخذ المياه العكرة بالعياط

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة لمتابعة سير العمل.

وتفقد المهندس عادل النجار، الموقف التنفيذي لمأخذ المياه العكرة بالعياط، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 400 ألف م3/ يوم بنسبة إنجاز 100%، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 400ألف م3/يوم، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 85%، ويهدف المشروع لتوفير المياه النقية لمدن (6أكتوبر- حدائق أكتوبر- 6 أكتوبر الجديدة).

كما تفقد المهندس عادل النجار ، الموقف التنفيذي لمحطة محولات العياط، جهد 66/11 ك.ف بطاقة ٣*40 م.ف.أ، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 88%، والمشروع يتم تنفيذه على مساحة 3150 م٢، ويشمل مبنى الـ٦٦ ك.ف بالنظام التقليدي، ومحولين بقدرة 40 م.ف.أ، ومبنى الكنترول وصالة الـ 11 ك.ف، وسورا خارجيا وأبراج حراسة حول أرض المشروع، وأعمال الموقع العام.

وشدد المهندس عادل النجار، خلال جولته، على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.