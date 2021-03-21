جنايات المنصورة تقضى ببراءة المتهمين بقضية التحرش بفتاة ميت غمر

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة فى محافظة الدقهلية، اليوم ببراءة المتهمين فى قضية التحرش والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة ميت غمر"، والمتهم فيها 7 شباب، من مدينة ميت غمر

واستمعت المحكمة إلى أقوال محامين الدفاع عن الفتاة، والدفاع عن الشباب المتهم وتم عرض فيدهات تخص الواقعة والفتاة، وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين، اتهامات بهتك العرض، والتعرض لأنثى، وتلميحات جنسية بالقول والفعل، بالإضافة إلى 5 جنح أخرى، بقيادة سيارة بدون ترخيص لاثنين من المتهمين، وواقعتى الابتزاز والتشهير.

وحضر الجلسة 5 محامين من منظمات حقوق المرأة، للدفاع للدفاع عن المجنى عليها، وإعلان المنظمات المنتسبين لها وقوفهم فى صف الفتاة المجنى عليها ياسمين م. أ. وشهرتها بسنت، 23 سنة، طالبة بكلية الزراعة جامعة بعين شمس، ومقيمة بمدينة ميت غمر.