اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مارس 2021 09:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جنايات المنصورة تقضى ببراءة المتهمين بقضية التحرش بفتاة ميت غمر

الأحد، 21 مارس 2021 07:59 م
جنايات المنصورة تقضى ببراءة المتهمين بقضية التحرش بفتاة ميت غمر محكمة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة فى محافظة الدقهلية، اليوم ببراءة المتهمين فى قضية التحرش والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة ميت غمر"، والمتهم فيها 7 شباب، من مدينة ميت غمر 
 
واستمعت المحكمة إلى أقوال محامين الدفاع عن الفتاة، والدفاع عن الشباب المتهم وتم عرض فيدهات تخص الواقعة والفتاة، وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين.
 
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين، اتهامات بهتك العرض، والتعرض لأنثى، وتلميحات جنسية بالقول والفعل، بالإضافة إلى 5 جنح أخرى، بقيادة سيارة بدون ترخيص لاثنين من المتهمين، وواقعتى الابتزاز والتشهير.
 
وحضر الجلسة 5 محامين من منظمات حقوق المرأة، للدفاع للدفاع عن المجنى عليها، وإعلان المنظمات المنتسبين لها وقوفهم فى صف الفتاة المجنى عليها ياسمين م. أ. وشهرتها بسنت، 23 سنة، طالبة بكلية الزراعة جامعة بعين شمس، ومقيمة بمدينة ميت غمر.
 
 
 
 
 
 
 

الدقهليه

اخبار الحوادث

قضية ميت غمر

التحرش بفتاة ميت غمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين بالتحرش بفتاة ميت غمر لجلسة 20 مارس المقبل

السبت، 13 فبراير 2021 09:12 م

نظر أولى جلسات محاكمة تحرش 7 شباب بفتاة ميت غمر بجنايات المنصورة السبت المقبل

السبت، 06 فبراير 2021 06:14 م

تفاصيل التحقيقات مع المتهمين فى قضية التحرش بفتاة ميت غمر

السبت، 09 يناير 2021 02:01 م

حصاد 2020 فى الدقهلية.. 10 قضايا شغلت الرأى العام البداية بشهيد شهامة طارد لصوص سرقوا سيدة ولقي مصرعه.. وانتهت بضبط 7 طلاب تحرشوا بفتاة ميت غمر.. والحكم على المتهمين بواقعة صاحبة العمرة المزيفة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 06:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة