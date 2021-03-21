جمارك المطار تضبط محاولات لتهريب مستلزمات جراحية وأدوية وهواتف محمولة

كتب محمود عبد الغنى

أحبطت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي، ثلاث محاولات تهريب كبري جميعهم أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي رحلة رقم 925، وتم تحريز المضبوطات، الأولى حينما استوقف حافظ منشاوى رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤالها انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية سوي شاشة مستعملة، قام محمود محمد رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف يوسف حامد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة على جهاز الفحص بالأشعة فتلاحظ له وجود اشياء تكرارية بكميات.

وبعرض الأمر على أسامة محمد مدير الجمرك قام بتكليف لجنة مكونة من عبد الرحمن سيد إسماعيل، وهدي محمد حسين مأمورا الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة يدويا في وجود هاني وزيري مدير ادارة مكتب المدير العام على أن يتم التفتيش في الصالة المجاورة نظرا لازدحام الصالة الشديد بالركاب مما أسفر عن ضبط 2330 مسمارا وقطع معدنية من مستلزمات جراحة العظام و354 عبوات وزجاجات أدوية متنوعة و57 تليفون محمول ماركة ايفون.

والثانية حينما استوقف حافظ منشاوي ومحمود محمد رؤساء الاقسام أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبوضع حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ ليوسف حامد، وجود اشياء متكررة، وقام أسامة محمد مدير الجمرك بتكليف كل من عبد الرحمن سيد واحمد محمد ومحمد نسيم مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 34 تليفون ماركة ايفون و 201 عبوة من المستحضرات والأدوية.

والحالة الثالثة تمت في إطار التنسيق بين السلطات الجمركية والادارة العامة للمباحث بالمطار حيث تم ضبط احد الركاب اثناء محاولته الخروج وبحوزته 3560 شريطا من دواء cytotec الذي يستخدم في الإجهاض بعدما أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، تم الضبط بواسطة فريق العمل كل من محمود محمد سعيد وحافظ منشاوي حافظ واحمد عبد الواحد وعبد الرحمن إسماعيل باشراف مديري الجمرك اسامه محمد دياب وهاني وزيري ومعهم رجال البحث الجنائي ومباحث الأموال العامة.

أمر احمد سعد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي لكل راكب فيما يخصه بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.