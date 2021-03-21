جامعة بني سويف تكرم الأمهات المثاليات في المحافظة.. صور

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسط إجراءات احترازية مشددة، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، وبحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية شملت الغناء الفردي والجماعي وإلقاء الشعر، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن كافة الكوادر النسائية اللاتي تقلدن العديد من المناصب القيادية والإدارية بالجامعة، مع ترجمة كاملة لكافة الفعاليات إلى لغة الإشارة.

وخلال كلمته وجه الدكتور منصور حسن تحية احترام وتقدير لكل أم مصرية بشكل عام ولكل أم شهيد وأم معيلة وأم لديها أبناء من ذوي الإعاقة بشكل خاص، موضحاً أن الاحتفالية تأتي في إطار التأكيد على إعلاء القيم الإنسانية بترسيخ أهمية دور الأم داخل الأسرة وقدرتها في الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة، مؤكداً حرص الجامعة على تمثيل العنصر النسائي في كافة المناصب القيادية إيماناً منها بقدرتها وبعطائها غير المحدود.

من جهته وجه الدكتور سامح المراغي الشكر إلى الدكتور منصور حسن لحرصه الكبير على إقامة الاحتفالية، لافتاً إلى أن الاحتفال يأتي تقديراً لما قدمته الأمهات لنا جميعاً خلال مراحل حياتنا، مشيراً إلى أن مصر بدأت الاحتفال بعيد الأم تلتها دول الوطن العربى.

وفي نهاية الحفل قام الدكتور منصور حسن بتكريم الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية وهن عليه حلمي عرفة أحمد موظفة بمكتب شئون الخريجين بكلية التكنولوجيا والتعليم، هالة جمال محمود جوهر موظفة بكلية التربية الرياضية، إيمان محمد شكري موظفة بكلية الإعلام، فاطمة محمد عاشور موظفة بمركز الطباعة والنشر، عزة أحمد إبراهيم موظفة بمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر، نادية أحمد محمد عبد الصمد موظفة بكلية الزراعة، هدى محمد على موظفة بكلية طب الفم والأسنان، مها ماهر رياض موظفة بكلية التربية، والدكتورة عبير محمد كامل صيدلانية بمستشفى الجامعة، عليه رشدي إسماعيل موظفة بإدارة الجامعة.



تكريم الأمهات المثاليات بجامعة بنى سويف (2)



تكريم الأمهات المثاليات بجامعة بنى سويف



جانب من تكريم الأمهات المثاليات