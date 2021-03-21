تغطية ترعة خور المكسر وتركيب شبكات صرف بالدير بقنا ضمن مشروعات "حياة كريمة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

مشروعات هامة تنفذها مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى بمدينتى أرمنت وإسنا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى جميع القطاعات وتذليل أى عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.

ومن جانبه، تابع إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، أعمال تغطية ترعة خور المكسر والجارى تغطيتها بطول 190م ضمن خطة الوحدة المحلية للمركز بإشراف من هندسة رى إسنا.

والجدير بالذكر أنه تمت تغطية ترعة خور المكسر بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعى لتوسعة مدخل مدينة إسنا من الناحية الجنوبية، كما تم إمداد الطريق بأعمدة إنارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين.

وخلال الجولة تم تفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة إسنا، والجارى العمل به ورفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبرى نجع الشيخ فضيل مرورا بالسجل المدنى الجديد، وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالى اللائق.

وفى السياق ذاته، تمت متابعة أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحى وأيضا الأعمال الإنشائية لمحطة رفع الصرف الصحى لخدمة منطقة نجع الفوال والعمارات السكنية بقرية الدير، وذلك ضمن الأعمال المنفذة من مؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية بمنطقة نجع الفوال بالدير.



تركيب شبكات الصرف بالدير



تطوير كورنيش مدينة اسنا لخدمة السياح



متابعة العمل فى مبادرة حياة كريمة باسنا