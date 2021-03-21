تغطية ترعة خور المكسر وتركيب شبكات صرف بالدير بقنا ضمن مشروعات "حياة كريمة".. صور

مشروعات هامة تنفذها مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى بمدينتى أرمنت وإسنا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى جميع القطاعات وتذليل أى عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.
ومن جانبه، تابع إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، أعمال تغطية ترعة خور المكسر والجارى تغطيتها بطول 190م ضمن خطة الوحدة المحلية للمركز بإشراف من هندسة رى إسنا.
والجدير بالذكر أنه تمت تغطية ترعة خور المكسر بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعى لتوسعة مدخل مدينة إسنا من الناحية الجنوبية، كما تم إمداد الطريق بأعمدة إنارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين.
وخلال الجولة تم تفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة إسنا، والجارى العمل به ورفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبرى نجع الشيخ فضيل مرورا بالسجل المدنى الجديد، وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالى اللائق.
وفى السياق ذاته، تمت متابعة أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحى وأيضا الأعمال الإنشائية لمحطة رفع الصرف الصحى لخدمة منطقة نجع الفوال والعمارات السكنية بقرية الدير، وذلك ضمن الأعمال المنفذة من مؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية بمنطقة نجع الفوال بالدير.
تركيب شبكات الصرف بالدير
تطوير كورنيش مدينة اسنا لخدمة السياح
متابعة العمل فى مبادرة حياة كريمة باسنا
مدينة إسنا تستكمل مهمتها فى حياة كريمة بمواصلة تغطية ترعة المكسر
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