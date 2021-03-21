تغريم "آبل" فى البرازيل بسبب عدم إرفاق شاحن مع هواتف "آيفون"

برازيليا /أ ش أ/

قررت الجهة المنظمة للمنافسة فى البرازيل، فرض غرامة مالية تقدر بـ 2 مليون دولار أمريكى على شركة "آبل"؛ لعدم تضمينها أجهزة الشحن مع هاتف (iPhone12).

وكانت شركة "آبل" قد قررت فى أكتوبر الماضى أنها ستتوقف عن تضمين الشواحن فى صناديق هواتف (iPhone).

وأعلنت وكالة حماية المستهلك فى ولاية ساو باولو البرازيلية توقيع غرامة قدرها 2 مليون دولار على شركة "آبل".. معتبرة أن الشركة انخرطت فى "إعلانات مضللة"، وبيع جهاز بدون شاحن وبشروط غير عادلة.

ولا يبدو أن الغرامة ستكون مزعجة بشكل خاص لشركة "آبل"، التى حققت إيرادات قدرها 111.4 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2021.