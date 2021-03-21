"تعليم المنوفية" ينظم احتفالية لتكريم الأم المثالية والقدوة

المنوفية - محمد فتحى

نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، اليوم الأحد، احتفالية لتكريم الأم المثالية والأم القدوة بديوان المديرية والإدارات التعليمية العشر عن العام الدراسى 2020/2021 برعاية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية .

حضر حفل التكريم أحمد سويد مدير المديرية وإمام فوزى إمام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، محمد مصطفى تعيلب نائبا عن مدير مديرية الأوقاف بالمنوفية ومن جانب المديرية هانى عنتر وكيل المديرية، إسلام خطاب مسئول أمن الديوان، هبة زيدان مسئول شئون المرأة والطفل بالمديرية وعضو لجنة اختيار الأم المثالية والأم القدوة .

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم تبادل حضور المنصة كلمات عن دور الأم فى تنشئة أجيال صالحة ومتفوقة مفيدة للمجتمع باعتبارهم بناة المستقبل.

ومن جانبه قدم أحمد سويد مدير المديرية التحية للأمهات المصريات فى عيدهن مؤكدا أن الأم المصرية نجحت فى تخطى كافة الصعاب، وأثبتن قدرتهن على تربية الأبناء وبناء الأسرة إلى جانب خدمة المجتمع، واصلا التحية إلى أمهات الشهداء صاحبات الفضل فى تربية أبنائهن بعد استشهاد آبائهم الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لتراب وطننا الغالى.

وفى نهاية الحفل قام مدير المديرية وحضور المنصة بتقديم هدايا رمزية وشهادات التقدير للأمهات المثاليات والأم القدوة كما كرم سويد أربعة من أبناء الأمهات المثاليات من ذوى القدرات الخاصة وهن : أسحار سيد أحمد منصور ( إدارة السادات ) ، سلوى عبد الله محمد عثمان ( إدارة منوف ) ،هدى الدشناوى عبد العال ( ديوان المديرية ) ،آمال عبد العزيز محمد شلبى ( إدارة شبين الكوم ) ،أسماء محمد عبد الفتاح حسن ( ديوان المديرية ) ، نجاة إبراهيم السيد سلطان ( إدارة شبين الكوم ) ،سحر السيد محمد الشعراوى ( إدارة السادات ) ،أحلام محمد حسن عبد الحميد ( إدارة شبين الكوم )، إنتصار شوقى إبراهيم الصاحى ( إدارة الشهداء ، عبير عبده السيد أبو عبيبه ( إدارة تلا)، لبنى عبد الحليم إسماعيل عبيد ( إدارة سرس الليان )، صفاء إبراهيم محمد صالح ( إدارة أشمون ) فايزة أحمد عبد الحميد عبد العزيز ( إدارة الباجور ) ، خضرة إبراهيم على عميرة (إدارة بركة السبع).